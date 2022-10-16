الائتلاف الوطنى العراقى يدعو رئيس الوزراء المكلف لتدارك أخطاء الحكومات السابقة

وذكر الائتلاف في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الأخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية، ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات أي حكومة مقبلة".

وشدد على ضرورة تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور وتجاوز الإخفاقات السابقة، وتفكيك الأزمات التي خلفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فضلًا عن إشراف مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.

وأكد الائتلاف ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلًا عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي وتدارك أي ثغرةٍ يمكن أن تعود بالأوضاع السيئة إلى ما هي عليه الآن.