اليوم السابع
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الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه للجزائر للقاء الرئيس تبون

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:40 ص
الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه للجزائر للقاء الرئيس تبون الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القاهرة متوجهاً إلى الجزائر صباح اليوم الأحد، على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.
 
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.
 
وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المحيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.

جامعة الدول العربية

الجزائر

ابو الغيط

عبدالمحيد تبون

الرئيس الجزائرى



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