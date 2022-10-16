الأقصر تعلن تنفيذ دورات إعداد مدربين مجانية بدون مصروفات بمجال تكنولوجيا المعلومات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ITI ، تقرر تنفيذ دورات إعداد مدربين مجانية بدون أى مصروفات فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة للعام التدريبي 2022/2023.

ومن جانبه يقول سيد الزناتى مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، أن كل متدرب سيمنح شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومكافأة مالية فى نهاية الدورة التي تستغرق 3 أشهر، مضيفاً أن البرنامج التدريبي الأول هو (Social Media Marketing)، ومكان انعقاده فى مركز تدريب مدينة إسنا، والثانى هو (Full stack development using net) ومكان انعقاده بمكتبة مصر العامة، أما البرنامج التدريبى الثالث هو (Software development fundamentals) ومكان انعقاده مركز تدريب نجع خميس.

وأضاف مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الشروط العامة للتقديم للدورات أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا حديثي التخرج (دفعات 2013 حتى 2022)، من خريجى الكليات مثل «هندسة - علوم - تجارة - كليات الحاسب الآلي - حاسبات ومعلومات - آداب - تربية – حقوق"، على أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، وأن يكون حاصلا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت.

وأكد سيد الزناتى، أنه يفضل الحاصل على شهادة ICDL، مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التي يبنى عليها موضوع الدورة، وتقديم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها Hard copy أو Soft copy، وذلك بالإضافة إلى الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والتفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغهم الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين «صباحية ومسائية» وأوقات إضافية، وألا يكون قد سبق له الحصول على منحة تدريب من المعهد، وأن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتي تعقد بمركز تدريب المحافظة، وعلى المتقدم أختيار دورة واحدة فقط.

وبخصوص نظام القبول والتسجيل، تسلم المستندات «صورة المؤهل + CV + صورة الرقم القومي + الموقف من التجنيد للذكور»، داخل مظروف بلاستيك بالأماكن المذكورة بعاليه وفق مكان التدريب، ولن يلتفت لأي طلب تقدم في أكثر من مكان، ويبدأ تسجيل الأسماء من الساعة 9 صباحا كل أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.