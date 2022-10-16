افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة.. اعرف التفاصيل

كتب زكى القاضى

شهد صباح اليوم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبحضور اللواء مهندس محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، والدكتور مهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسفراء من الدول الأفريقية الشقيقة، وكبار مسئولي شركة تونجز الألمانية العالمية، احتفالية افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، التي تعد إحدى الشركات الجديدة بالعربية للتصنيع.

تأتي تلك الخطوة الناجحة ضمن خطة متكاملة، تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وزيادة القيمة المضافة طبقا للمواصفات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الإستثمار بالشراكة مع كبري الشركات والخبرات العالمية .

وفي إطار فعاليات الإفتتاح، الذي يعد إنجازا جديدا للصناعة المصرية ويؤكد قدرة الصناعة الوطنية علي مواكبة التطور العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا, تم استعراض كافة الخطوات والجهود المبذولة بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة تونجز الألمانية لإنشاء هذا الصرح الصناعي المتكامل بأحدث تكنولوجيا التصنيع الرقمية وتدريب الكوادر البشرية ,كما تم استعراض مميزات اللوحة المرورية المؤمنة , حيث انها مطابقة للمواصفات العالمية من حيث جودة الخامات وعلامات التأمين المتعددة (حفر ليزر - هلوجرام - علامات مائية - باركود - ....), كما يمكن إضافة تقنية RFID للوحات بما يتوافق مع منظومات النقل الذكي, وتعمل خطوط الإنتاج بالشركة بقدرة إنتاجية 3 ملايين لوحة سنويا للوردية الواحدة, والتي تأسست وفق أحدث الخبرات الألمانية العالمية، لتصنيع لوحات السيارات والمركبات بأحدث التكنولوجيا العالمية المؤمنة في هذا المجال.

من جانبه، صرح المهندس "محمد محمد صلاح الدين" وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ أن وزارة الإنتاج الحربي تضع في مقدمة أولويتها العمل على زيادة التعاون مع القطاع الخاص والوزرات والهيئات الصناعية المصرية المختلفة وأهمها "الهيئة العربية للتصنيع" ؛ لتحقيق التوافق والتكامل الصناعى، بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج، وأن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تعميق التصنيع المحلى الإستراتيجي، من خلال اختيار بعض مكونات الإنتاج المهمة والتى ليس لها بديل محلى وعليها طلب كبير من المصانع، بهدف توطينها وجذب استثمارات لتصنيعها فى مصر، و أعلن الوزارة منفتحة لتلبية أى طلبات تصنيعية لصالح القطاع الخاص يمكن تنفيذها داخل مصانع الوزارة.

وأشاد بالدور الذى تقوم به "الهيئة العربية للتصنيع " في مجال تعميق التصنيع المحلي، والذي يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا أن مصنع اللوحات المعدنية الذى أفتحته " الهيئة العربية للتصنيع" يعد الخط الأول من نوعه لتصنيع لوحات المركبات المؤمنة بتكنولوجيا ألمانية وبأياد مصرية ، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن افتتاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة يعد خطوة ناجحة جديدة ،تؤكد فيها الهيئة ريادتها فى توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز فرص الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى فى مختلف الصناعات وزيادة القيمة المضافة .

وأشاد "عبد اللطيف" بالتعاون مع شركة تونجز الألمانية التى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، حيث تضمن جوانب التعاون تدبير أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج الألمانية الصنع ونقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة المتوافقة مع منظومة النقل الذكي.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المرورية المؤمنة لكافة أنواع المركبات، وبأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلا للتصديرللدول الأفريقية والعربية، خصوصا مع توقيع مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول الأفريقية والعربية، مما يؤهلها أن تصبح مركزا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة للدول الأفريقية والعربية، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين .

كما أكد "عبد اللطيف" علي أهمية تعزيز التعاون لتلبية احتياجات الأشقاء بدول القارة الأفريقية من اللوحات المرورية المؤمنة ونقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية من خلال مراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.