افتتاح البرنامج التدريبى للعاملين بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الاستثمار في العنصر البشري، وخلق كوادر إدارية مدربة هو هدف أساسي من أهداف الإدارة بالجامعة؛ مشيرًا إلى أن تأهيل العناصر الإدارية ورفع مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الإداري بمختلف المؤسسات الخدمية يكون من خلال التدريب المستمر، وهو ما يسهم بشكل كبير في خلق قيادات مدربة ترقى بمنظومة العمل الإداري.

هذا وأفتتح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة برنامج الإعداد لشغل وظيفة مديرى الإدارات والذى ينظمة مركز تدريب العاملين التابع لمركز تنمية الموارد البشرية والذى يستكمل أعمال التدريب بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

ويأتي التدريب بإشراف تنفيذى الأستاذة رجاء حاتم مدير مركز تدريب العاملين ويستمر خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 22 اكتوبرالجارى، ويستهدف تدريب 40 متدربا من شاغلى الدرجة الأولى بالجامعة ، لتبدا أولى فعاليات البرنامج بمحاضرة حول المفاهيم الإدارية الحديثة وإنعكاستها على تطوير الأداء وتحاضر به الدكتورة عبير محمد رياض المدرس بكلية التجارة.

وأضافت الدكتورة عبير رياض أن الفكر الإداري أصبح يعرف إتجاهات وتطورات جديدة ولابد من مواكبة ومسايرة تلك التغيرات والتطورات العلميةوالتكنولوجية ، والتي ظهرت في شكل أفكار ونماذج فكرية تعبر عن تطور الفكر الإداري .

ويستكمل البرنامج غداً بمحاضرة حول المهارات القيادية وسلوك القائد الفعال والحلول الإبداعية للمشكلات الإدارية يقدمها الدكتور أحمد جمال خطاب المدرس مساعد بكلية التجارة

ويحاضر باليوم الثالث للبرنامج الدكتور إبراهيم فارس الاستاذ بكلية الطب البيطرى حول إعداد برنامج العمل ومتابعة وتقييم التنفيذ.

واليوم الرابع تعقد محاضرة عن كيفية بناء وإدارة فريق العمل في البيئة الجامعية تقدمها الدكتورة نهى العاصي الأستاذ مساعد بكلية التربية

أما عن اليوم الخامس للبرنامج فيضم محاضرة عن المتغيرات السياسية في ظل العولمة وإنعكاسها على برنامج تحديث المجتمع المصري يقدمه الدكتور محمد محمد مصطفى المدرس بكلية التربية

ويختتم البرنامج يوم السبت القادم الموافق 22 أكتوبر بمحاضرة حول اختبارات مدير الإدارة ويقدمها الدكتور علاء الدين متولى حسين مدير عام الإدارة العامه للتنظيم والإدارة سابقاً، بالإضافة إلى مناقشة الأبحاث المقدمة من المتدربين .