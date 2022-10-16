استخراج بطاقات الرقم القومى لسيدات بقرية في دسوق بكفر الشيخ مجانا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ،ومصلحة الأحوال المدنية، اليوم الأحد، من استخراج 100 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية المندورة، التابعة لمركز دسوق ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات" فتيات وسيدات وكبار السن" لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وقال المحافظ، إن المحافظة تدعم هذه المبادرة وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة لتصوير السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة لهن نظرا لأهميتها الشديدة في التعاملات الحكومية وصرف المعاش والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا، مشيراًُ بأن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



اقبال على استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا



استخراج بطاقة رقم قومي لسيدة في منزلها



استخراج بطاقة الرقم القومي للمريضات



جانب من فعالية استخراج بطاقات الرقم القومي