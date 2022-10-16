احتفالية فنية أمام مبنى المحافظة القديم احتفالا بالعيد القومى للإسماعيلية

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقيمت احتفالية فنية شاركت فيها فرقة الموسيقى العسكرية بالجيش الثاني الميداني، وعُزفت مجموعة من الأغاني الوطنية، بالإضافة لتقديم عروض فنية متنوعة لفِرق مكتبة مصر العامة، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وفِرق تابعة لمديرية التربية والتعليم.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرضًا للوحات التي تحكي تاريخ الإسماعيلية على مر العصور، بمشاركة مركز الوثائق بمحافظة الإسماعيلية.

تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في16أكتوبر وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففي 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي، بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.