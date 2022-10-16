اليوم السابع
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إيلون ماسك: Space X ستواصل تزويد أوكرانيا بالإنترنت الفضائى بدون مقابل

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:44 ص
إيلون ماسك: Space X ستواصل تزويد أوكرانيا بالإنترنت الفضائى بدون مقابل إيلون ماسك
أ.ش.أ

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أكد رئيس شركة "سبايس اكس"، الملياردير إيلون ماسك اليوم الأحد أن شركته ستواصل دفع مستحقات خدمة "ستارلينك" لتزويد أوكرانيا بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "على الرغم من أنها لا تزال تخسر أموالا".

وكتب الملياردير - في تغريدة له على موقع (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "على الرغم من أن (ستارلينك) لا تزال تخسر أموالا بينما تحصل شركات أخرى على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية بدون مقابل".

وكان ماسك قد أعلن أمس الأول الجمعة عدم قدرة شركته على الاستمرار في تحمل الأعباء المالية لهذه الخدمة إلى أجل غير مسمى.

وتوفر خدمة "ستارلينك" الإنترنت الفضائي عبر شبكة من نحو ثلاثة آلاف قمر اصطناعي موضوعة في مدار منخفض، وتعد أمرا بالغ الحيوية لشبكة الاتصالات الأوكرانية.

 


إيلون ماسك

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