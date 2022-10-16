إيقاف 22 مهاجرًا خلال 24 ساعة على الحدود التشيكية السلوفاكية

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أوقفت الشرطة في منطقة زلين شرقي جمهورية التشيك 22 مهاجرًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية أثناء محاولتهم العبور إلى داخل البلاد عبر الحدود التشيكية - السلوفاكية.

وذكر راديو "براج الدولي" أن مئات من ضباط الشرطة، بمساعدة الجنود وموظفي الجمارك، يسيرون دوريات في الوقت الحالي على الحدود مع سلوفاكيا في 27 معبرًا حدوديًا في جمهورية التشيك.

ويتوافد أعداد متزايدة من المهاجرين إلى المنطقة منذ شهر مايو الماضي، كما سجلت الشرطة أكثر من 3 آلاف و150 مهاجرًا بحلول الـ 28 من شهر سبتمبر الماضي، ما دعا إلى إعادة ضوابط المراقبة على الحدود مع سلوفاكيا في الـ 29 من نفس الشهر ومن المفترض أن تستمر تلك الضوابط حتى الـ 28 من شهر أكتوبر الجاري.