اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إندبندنت: زيادة سرقة الكهرباء والطاقة فى بريطانيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:39 ص
إندبندنت: زيادة سرقة الكهرباء والطاقة فى بريطانيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأرقام تظهر ارتفاع تقارير سرقة الطاقة مع مواجهة البريطانيين لارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.

 

وأوضحت أنه مع تصاعد أزمة تكلفة المعيشة ، تضاعف عدد التقارير المقدمة إلى مؤسسة  "كرايمستوربرز"، الخيرية ثلاث مرات تقريبًا منذ 2017-2018 - مع ارتفاع بأكثر من 20 في المائة في ستة أشهر فقط.

 

وحذر رئيس لجنة منتقاة مؤثرة من النواب من أن الزيادة تظهر "يأس" الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

 

وأوضحت الصحيفة أن سرقة الكهرباء ، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات ، في حين أن سرقة الغاز غير قانونية أيضًا. وتظهر أرقام المؤسسة 8289 تقريرًا عن سرقة الطاقة في المملكة المتحدة في العام المنتهي في نهاية يوليو ، بزيادة من 2876 تقريرًا في 12 شهرًا حتى يوليو 2018.

 

في الأشهر الستة حتى نهاية يوليو ، رصدت المؤسسة الخيرية 4559 تقريرًا لسرقة الطاقة في المملكة المتحدة ، ارتفاعًا من 3730 في الأشهر الستة السابقة لذلك - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22 في المائة عند مقارنة الفترتين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة "كرايمستوربرز" من قبل شركة الطاقة بالتجزئة(RECCo) غير الهادفة للربح لتشغيل خدمة الإبلاغ عن سرقة الطاقة ، مما يسمح للأشخاص بتقديم تقارير دون الكشف عن هويتهم. وبعدها تبلغ المؤسسة المورد المعني بالغاز أو الكهرباء بشكل آمن للتحقيق فيه.

 

بالإضافة إلى ذلك ، زادت تقارير الاحتيال في مجال الطاقة المقدمة إلى هيئة حماية الإيرادات في المملكة المتحدة (UKRPA) بنسبة 54 في المائة في ستة أشهر فقط - من 717 في فترة الستة أشهر من يوليو إلى ديسمبر 2021 ، إلى 1104 من يناير إلى يونيو من هذا العام. بينما تلقت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز ما يقرب من 3600 بلاغ عن "استخدام غير أمين للكهرباء" في العام المنتهي في مارس ، بزيادة قدرها 13 في المائة على أساس سنوي.


سرقة الكهرباء

الطاقة فى بريطانيا

الاقتصاد البريطاني

اقتصاد بريطانيا

كرايمستوربرز



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا: سنتخذ قرارات صعبة منها زيادة الضرائب.. وباكستان تستدعى سفير أمريكا بعد تصريحات بايدن.. فيديو

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:45 م

بعد 39 يوما فقط.. منصب رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس مهدد.. فوضى سياسية فى لندن بعد إقالة وزير المالية وتحميله اضطرابات "الميزانية المصغرة".. جارديان: "المحافظين" يبحث عن مخرج وحزب العمال يدعو لانتخابات عامة

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 م

"إندبندنت": "تراس" قد ترحل عن رئاسة وزراء بريطانيا خلال أيام.. ونائب: سيئة بشكل ‏صادم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:05 م

تعيين جيرمى هانت وزيرًا جديدا للمالية فى بريطانيا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:34 م

حكومة بريطانيا تسعى إلى مراجعة خطط النمو الاقتصادى الخاصة بها

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:16 م

ارتفاع سعر "مربى البرتقال" فى بريطانيا بسبب وفاة الملكة إليزابيث.. فيديو

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة