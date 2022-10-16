إندبندنت: زيادة سرقة الكهرباء والطاقة فى بريطانيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأرقام تظهر ارتفاع تقارير سرقة الطاقة مع مواجهة البريطانيين لارتفاع فواتير الكهرباء والغاز.

وأوضحت أنه مع تصاعد أزمة تكلفة المعيشة ، تضاعف عدد التقارير المقدمة إلى مؤسسة "كرايمستوربرز"، الخيرية ثلاث مرات تقريبًا منذ 2017-2018 - مع ارتفاع بأكثر من 20 في المائة في ستة أشهر فقط.

وحذر رئيس لجنة منتقاة مؤثرة من النواب من أن الزيادة تظهر "يأس" الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

وأوضحت الصحيفة أن سرقة الكهرباء ، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات ، في حين أن سرقة الغاز غير قانونية أيضًا. وتظهر أرقام المؤسسة 8289 تقريرًا عن سرقة الطاقة في المملكة المتحدة في العام المنتهي في نهاية يوليو ، بزيادة من 2876 تقريرًا في 12 شهرًا حتى يوليو 2018.

في الأشهر الستة حتى نهاية يوليو ، رصدت المؤسسة الخيرية 4559 تقريرًا لسرقة الطاقة في المملكة المتحدة ، ارتفاعًا من 3730 في الأشهر الستة السابقة لذلك - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22 في المائة عند مقارنة الفترتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة "كرايمستوربرز" من قبل شركة الطاقة بالتجزئة(RECCo) غير الهادفة للربح لتشغيل خدمة الإبلاغ عن سرقة الطاقة ، مما يسمح للأشخاص بتقديم تقارير دون الكشف عن هويتهم. وبعدها تبلغ المؤسسة المورد المعني بالغاز أو الكهرباء بشكل آمن للتحقيق فيه.

بالإضافة إلى ذلك ، زادت تقارير الاحتيال في مجال الطاقة المقدمة إلى هيئة حماية الإيرادات في المملكة المتحدة (UKRPA) بنسبة 54 في المائة في ستة أشهر فقط - من 717 في فترة الستة أشهر من يوليو إلى ديسمبر 2021 ، إلى 1104 من يناير إلى يونيو من هذا العام. بينما تلقت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز ما يقرب من 3600 بلاغ عن "استخدام غير أمين للكهرباء" في العام المنتهي في مارس ، بزيادة قدرها 13 في المائة على أساس سنوي.