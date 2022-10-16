إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق "المحلة- طنطا"

الغربية مصطفى عادل

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 مهندسين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق المحلة طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق المحلة طنطا.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من بينهم 3 مهندسين، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوي العام بطنطا ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.