إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 4 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة اسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب ترويسكل بطريق أسيوط الصحراوي الغربى بعد البترول اتجاه القاهرة وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.