إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى في أسوان

أسوان عبد الله صلاح

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل جماعى "كبوت"، أمام قرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وأشرفت على نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية لهم.

وكان اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من العميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى مصر/ أسوان أمام قرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم امبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.