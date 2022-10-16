اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:31 م
إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، اتجاه القاهرة، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وتم نقل المصابي إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل أمام مزلقان قرية السفاينة بطوخ وفر سائق النقل هاربا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، بقيادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث مرور القليوبية، والعقيد مصطفى عطية رئيس علميات المرور، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل أمام مزلقان قرية السفاينة بطوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع اثار الحادث على جانبى الطريق واعادة فتح الطريق، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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