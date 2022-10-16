إصابة ربة منزل وطفلتين بحروق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيبت ربة منزل وطفلتين بحروق متفرقة في الجسد، نتيجة سكب زيت الطعام، أثناء إعداد الطعام، من قبل ربة المنزل، بقرية أبو عمر، التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، عندما انسكب زيت الطعام عليها، وكان الأطفال بالقرب منها ليصابوا بإصابات متفاوته، ليجري ليتم الاتصال بغرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول ربة منزل وطفلتين مقيمين بقرية أبو عمر، التابعة لدائرة المركز، مصابين بحروق متفرقة في الجسد، نتيجة سكب زيت الطعام، حيث أثناء إعداد الطعام، من قبل ربة المنزل إنسكب زيت الطعام عليها، وكان الأطفال بالقرب منها ليصابوا بإصابات متفاوتة.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من سعدات عبد اللطيف حمدان، 50 عام، مصابة بحروق متفرقة بالجسد، من الدرجة الثالثة، كما أصيبت عائشة هنداوي حسن، 5 سنوات، بحروق متفرقة بالجسد، من الدرجة الثالثة، وأصيبت بسملة محمد حسن، 10 سنوات، بحروق متفرقة بالجسد، من الدرجة الثالثة، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأن المصابين يخضعون للعلاج بقسم الحروق داخل المستشفي.