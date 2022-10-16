اليوم السابع
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إزالة 131 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 ببنى سويف

الأحد، 16 أكتوبر 2022 02:56 م
إزالة 131 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 ببنى سويف جانب من إزالة التعديات
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

 

وصرح المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة_أنه تم" أمس "إزالة 12حالة تعد بواقع (4 حالات تعد على مساحة 246 مترا ولاية الري + 8 حالات تعد على 22 قيراط أرض زراعية )، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 131 حالة إزالة، منها (104 تعديات بالبناء على مساحة 13 ألفا و662 متراً أملاك دولة + 27 حالة تعد على فدان و16 قيراط أرض زراعية)، وذلك "منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم".

 

ونوه المحافظ عن توجيهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

 

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي ، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد ، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حالياً، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.


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