إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب فى شبين القناطر للتحقيق.. اعرف التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، شاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر بمتابعة ميدانية لمراكز الشباب، وذلك لتحقيق الإلتزام بالمراكز وتعديل الأوضاع المخالفة، وتقديم أفضل الخدمات للنشئ والشباب.

وخلال المتابعة، تبين عدم انضباط 4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر، وهي مراكز شباب (كفر شبين _ طحانوب _ كفر طحا _ المريج) ، حيث وجد مركزي "كفر شبين _ طحانوب" مغلقين تماماً في غياب جميع العاملين، أما مركزي "كفر طحا _ المريج"، مفتوحين وغياب بعض العاملين في أوقات العمل الرسمية.

وتم تحرير مذكرة لإحالة المقصرين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم نظرا لعدم الالتزام بضوابط العمل، والجدير بالذكر أن برنامج المتابعة الميدانية يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بوضع خطة متابعة وبرنامج زمني يشمل جولات متابعة يقوم بها مديري الإدارات الفرعية لمراكز الشباب إلي التأكيد علي إلتزام العاملين، وتقديم الخدمات ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز ، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة، وذلك وفقا لسياسه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.