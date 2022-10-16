إحالة أوراق متهمين للمفتى لقتلهما سائقا لسرقة التوك توك الخاص به في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد إحالة أوراق المتهمين "ع.ز" و"ح.م" إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١٨ بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد للمجنى عليه حيث اتفقا المتهمين على سرقة التوك توك الخاص به وأثناء سيرهما فى الطريق العام تخلصا من المجنى عليه واستوليا على التوك توك الخاص به وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.