اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى كييف

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:50 ص
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى كييف الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة "سترانا.أو".

وحسب موقع سبوتنيك، جاء في المنشور: "تنبيه جوي في كييف والمقاطعة والمناطق المجاورة - مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا".

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة، نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

 


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