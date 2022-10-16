أوكرانيا تتهم الجيش الروسى بوضع الألغام فى لوجانسك وتفجير الجسور

وكالات

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في إقليم لوجانسك، سيرهي هايداي، أن القوات الروسية زرعت الألغام في الطرق المؤدية إلى مدينتي سفاتوف وكريمينا بالإقليم وفجرت العديد من الجسور هناك.

وكتب هايداي على موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية: أن الروس يُلغمون الطرق المؤدية إلى سفاتوف وكريمينا وقاموا من أجل ذلك بنسف بعض الجسور هناك.

وأضاف أن الجيش الروسي يعيد نشر الكثير من الأفراد والمعدات في هذه المناطق.. وتحاول قواته الاستقرار والاختباء في منازل خاصة لكنهم لا يمكثون هناك لفترة طويلة خوفًا من ضربات الجيش الأوكراني.

وتابع المسئول الأوكراني، أنه وفقًا لما ورد حتى الآن من معلومات روسية، فإن القوات الروسية تقوم بتدمير جميع المباني الكبيرة في القرى المحررة في إقليم لوجانسك بالقصف حتى لا تتمكن القوات الأوكرانية من التمركز هناك، وتعهدت بإصلاح حوالي 100 كيلومتر من الطرق في الأراضي المحتلة مؤقتًا في الإقليم من إجمالي 6000 كيلومتر تقريبًا في ثلاث سنوات.