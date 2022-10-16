أوكرانيا: القوات الروسية تطلق أكثر من 40 قذيفة على مدينة نيكوبول الجنوبية

وكتب ريزنيشنكو منشورًا عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الرسمية، :" استخدمت القوات الروسية قذائف من طرار جراد MLRS ومدفعية ثقيلة لضرب مدينتي نيكوبول ومارانيتس".

وأضاف:" أن نيكوبول كانت الأكثر تضررا؛ حيث أطلق العدو أكثر من 40 قذيفة على المدينة. أصيب رجل يبلغ من العمر 47 عاما، ويقوم رجال الإطفاء حاليًا بإطفاء الحرائق التي تسبب فيها القصف. كذلك تضرر ما يقرب من 30 من المباني السكنية ومؤسسة صناعية وسيارات وعدة أنابيب غاز وخطوط كهرباء في المدينة. فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1500 أسرة بالمدينة".

وتابع ريزنيشنكو:" أن مهندسي الطاقة يصلحون شبكات الكهرباء. بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى بلدة مارانيتس".

في غضون ذلك، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذت 426 مهمة نارية في جنوب البلاد.

وقالت القيادة في بيان لها نشرته عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي قبل قليل: إن الوضع في منطقة العمليات في اتجاه مدينة "بوه" الجنوبية لا يزال متوترًا لكنه يظل تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية".

وأضافت:" أن القوات الروسية تقوم بعمليات دفاعية في محاولة للاحتفاظ بالمواقع المحتلة. وفي خلال يوم القتال الأخير، تسبب الروس في أضرار عسكرية من خلال استخدام الصواريخ والطيران والقذائف من طراز MLRS والمدفعية البرميلية وقذائف الهاون والدبابات على طول خط التلامس. كما قاموا بزرع الالغام في المنطقة التي تشهد تقدما محتملا لقواتنا".

وتابع البيان :" أن سلاح الجو الأوكراني شن، مع ذلك، 13 غارة على مواقع القوات الروسية، بما في ذلك على معاقل تمركز قوتهم البشرية والأسلحة والمعدات، وخاصة مواقع الدفاع الجوي ونقاط المراقبة ومستودعات الذخيرة في منطقتي بيريسلاف وكاخوفكا ومناطق تمركز قوتهم العسكرية في ميكولايف وباشتانكا. ونفذت وحدات الصواريخ والمدفعية 426 مهمة إطلاق نار خلال اليوم الماضي..وشملت الخسائر المؤكدة لهم تدمير 14 رشاشًا و3 أنظمة مدفعية ذاتية الدفع ومدافع من طراز هاوتزر Msta-B ونظام حرب إلكتروني".