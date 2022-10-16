أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ65 ألف جندى منذ بدء العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2529 دبابة و5 آلاف و193 من المركبات المدرعة و1589 من النظم المدفعية و365 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و242 مروحية و1224 طائرة بدون طيار و16 سفينة حربية، فضلا عن 143 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و9951 مركبة وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.