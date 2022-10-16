أمن الفيوم يتصدى لحالات التعدي بالبناء المخالف في مركز أبشواي.. صور

الفيوم رباب الجالى

شنت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء في مركز أبشواي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة التي شنتها المديرية، بقيادة العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، والعقيد عبد التواب جابر رئيس شرطة المرافق بالمركز، والعميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة ابشواي تمكنت من التصدي لحالة تعد في المهد وردم أساسات معدة لبناء مخالف وإيقاف الأعمال في المهد بناحية سنرو القبلية على مساحة 250 مترا.

كما قامت الحملة بفك شدة خشبية مخالفة معدة لصب واستكمال دور ثاني علوي بناحية شرق السكة الحديد، ومصادرة الخلاطة ومواد البناء وإيقاف الأعمال وفك شدة خشبية مخالفة عبارة عن سملات على مساحة 100 متر خارج الحيز العمراني بناحية عزبة غريب.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد 8 حالات بناء مخالف، عبارة عن أطواف وأسوار بالطين والجريد بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية على مساحة 2365 مترا.



جانب من الحملة



جانب من الحمله



الحمله