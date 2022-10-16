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أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم رؤية كاملة وواضحة لقضية المياه

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:31 م
أكرم القصاص: الرئيس السيسى قدم رؤية كاملة وواضحة لقضية المياه أكرم القصاص - رئيس تحرير اليوم السابع
كتب الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، إن العنوان الأبرز لما قاله الرئيس السيسى فى قضية المياه اليوم، هو التعاون والشراكة العالمية فى إنقاذ الأرض من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الأمر الآخر هو التعاون والشراكة فى إدارة المياه بشكل عالمى ومشترك لضمان التوزيع العادل واستغلال المياه مع ارتفاع استهلاك سكان الأرض للمياه فى الاحتياجات الغذائية والصناعية وغيره.

وأضاف أكرم القصاص فى مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى قدم رؤية كاملة وواضحة لقضية المياه خلال أسبوع المياه، لأن الفاعليات دائما ما تدفع نحو الحوار والجمع بين الخبراء والسياسيين فيما يتعلق بالقضايا المهمة فى العالم، مضيفا أن مصر سباقة للفت نظر العالم مبكرا لقضية المياه والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أوضح وجهة نظر مصر فيما يتعلق بإدارة الأنهار وإعادة تدوير المياه والاستفادة منها، وأن التعاون والشراكة يتيح لكافة الدول الاستفادة من موارد المياه بشكل حقيقى، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول فى العالم التى تدير مواردها المائية بكفاءة وإعادة استخدامها لعدة مرات بأحدث التكنولوجيا لتدوير المياه.

وأوضح أن مصر لديها سياسات مائية واضحة فيما يتعلق بإدارة المياه، معلقا: فكرة التعاون والشراكة للفت نظر العالم إلى خطر التغير المناخى على موارد المياه والجفاف والتصحر، خاصة وأن لها تأثيرات واضحة على مصادر المياه بطريقة أو بأخرى.

وأضاف أكرم القصاص، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تجدد التزامها ببذل جهودها لتسوية قضية "سد النهضة" بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف، وأن مصر حريصة على الاشتراك فى المحافل ذات المصلحة وتضافر الجهود من أجل أهداف التنمية.

وأكد رئيس تحرير اليوم السابع، أن مصر دائما ما ترفع شعار التعاون والشراكة مع ضمان مصالح الأطراف المختلفة، وأن التصرفات الفردية لا تفيد أى طرف، مشيرا إلى أن مصر تعمل بشكل منسق وتطرح القضية بشكل منهجى أمام دول العالم.

 


اكرم القصاص

رئيس تحرير اليوم السابع

سد النهضة

الرئيس السيسي



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