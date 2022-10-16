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"أشرف الداودى": إنشاء أول مركز لأبحاث طب جراحة الفم والأسنان بقنا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:06 ص
"أشرف الداودى": إنشاء أول مركز لأبحاث طب جراحة الفم والأسنان بقنا محافظة قنا
قنا ــ صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب جراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة والسكان، لمناقشة الموقع المقترح لإنشاء أول مركز أبحاث لطب الاسنان بمحافظة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتور محمد شحات، مدير عام إدارة طب جراحة الفم والاسنان بمديرية الصحة.

وقال محافظ قنا، إن مركز أبحاث طب الاسنان سوف يقدم العديد من الخدمات العلاجية في طب جراحه الفم و الاسنان من "علاج تحفظي، تركيبات صناعية، زراعة أسنان، وحدة عمليات لجراحة الوجه والفكين،  جميع أنواع الاشعة المتخصصة، معامل لتصنيع الاسنان "وفقًا لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحة الفم والأسنان الأسنان.

وأضاف الداودي، أن إنشاء المركز يعتبر بمثابة خطوة طبية مهمة في مجال طب الأسنان الحديث ، حيث يهدف إلى مواكبة الأطباء للتطور السريع في تقنيات علاج الأسنان بأحدث الأساليب العلمية ، إلى جانب نشر الوعي بأحدث طرق العلاج وذلك من أجل رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


مركز ابحاث الاسنان

طب الاسنان

محافظ قنا

اخبار قنا



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