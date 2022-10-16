أسوان تشارك فى فعاليات مهرجان "جوانجو" الثقافى بكوريا الجنوبية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شاركت محافظة أسوان في فعاليات مهرجان وبينالى " 2022 The Jinju World Flok Arts Biennaie " بمدينة جوانجو بدولة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، وقدمت فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية بتقديم عروضها بقيادة شعبان حسين وسط العديد من فرق الفنون الشعبية والتراثية الممثلة لـ 8 دول، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر حفل افتتاح فعاليات البينالى الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، والسفير يوون يوا تشول عمدة مدينة جوانجو.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان، أن مشاركة المحافظة فى هذا الحدث الثقافي والفنى والتراثى يجسد العلاقات الراسخة بين دولتى مصر وكوريا الجنوبية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الكوري الجنوبى يون سوك يول، وهو الذى ساهم فى توطيد العلاقات مع الجانب الكورى تمهيداً لإقامة تؤامة بين مدينة أسوان ومدينة جوانجو لفتح المجال أمام الاستثمارات، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة من هناك.

وأشار إلى أن المحافظة ستشارك أيضاً فى الإجتماع السنوى لشبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو ، والتى إنضمت لها أسوان منذ أكثر من 18 عام حيث أختيرت فى عام 2005 من أفضل المدن الإبداعية ، وهو الذى يأتى نتيجة الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو ، بدءاً من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 ، وحتى المشاركة فى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو ، ليتوج كل ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019 .



الفرقة المشاركة



عرض أسوان الفنى



فاعليات ثقافية بكوريا الجنوبية



فرقة أسوان