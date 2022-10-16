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أبناء الكتعة يعترفون: "نجبر الأطفال على التسول في شوارع الجيزة"

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:00 ص
أبناء الكتعة يعترفون: "نجبر الأطفال على التسول في شوارع الجيزة" جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترف خارجون عن القانون، بإجبار الأطفال على التسول في شوارع الجيزة، واتخاذهم من منطقة في بولاق الدكرور وكرا لهم، والتنمر على الأحداث.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية") باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 2 من المجنى عليهم بسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات  بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

التسول في شوارع الجيزة

تسول الأطفال

القبض على عصابة التسول

أخبار الحوادث

جريمة التسول



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