7 معلومات عن مار أغناطيوس بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن لقاء مرتقب للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعقد بشكل دورى كل عامين.

وعن لقاء الآباء البطاركة قال قداسة البابا: "الأسبوع القادم سيزورنا قداسة البطريرك الأنطاكى، مار أغناطيوس أفرام الثانى، وأيضًا الكاثوليكوس آرام وهو بطريرك الكنيسة الأرمنية، وهذا اللقاء يُسمى "لقاء الثلاث آباء البطاركة فى منطقة الشرق الأوسط" فى الكنائس الشقيقة".

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن مار أغناطيوس بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

1 - وولد فى مدينة القامشلى السورية فى 3 مايو 1965

2 – يعتبر الابن الأصغر لوالديه.

3 - التحق بمعهد مار أفرام السريانى اللاهوتى، بتاريخ 3/31/2014 .

4 - انتخب بطريركًا للكرسي الأنطاكي الرسولى

5 - يعتبر بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية من عام 2014 حتى الآن

6 - رئيسًا أعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية حيث فاز بأغلبية ساحقة لأصوات المجمع المقدس.

7 - أطلق عليه اسم أغناطيوس بحسب العادة الجارية في تلك الكنيسة بأن يسمى البطريرك أغناطيوس.

جدير بالذكر أنه خلال زيارته إلى الكنيسة القبطية بباريس في أكتوبر الماضي أكد البطريرك على العلاقات المميزة بين الكنيستين الشقيقتين القبطية الأرثوذكسية والسريانية الأرثوذكسية، والتي تربط المؤمنين من الكنيستين حيث يقدّمون الشهادة المسيحية الواحدة للمسيح، واستذكر من التاريخ الكنسي بعض السريان الذين تبوّأوا الكرسى المرقسى، ودورهم في تثبيت الكنيسة والتعليم الأرثوذكسي. وأكّد أنّ الكنيستين ما زالتا تقدّمان الشهادة للمسيح بالرغم من الاضطهادات التي ترغم أبناءها على الهجرة من الشرق.