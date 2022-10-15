‫ وزير الرى ورئيس المجلس العالمى للمياه يفتتحان اجتماع مجلس المحافظين الـ79

كتبت ـ أسماء نصار

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ولوى فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه، فعاليات اجتماع مجلس المحافظين التاسع والسبعين للمجلس العالمى للمياه، والمنعقد على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمقرر انطلاق فعالياته غدا الأحد.

ورحب سويلم بـ"فاشون" معرباً عن سعادته بعقد مجلس المحافظين للمجلس العالمى للمياه فى مصر للمرة الثانية فى تاريخه، ومشيرا للتعاون القائم بين الوزارة والمجلس العالمى للمياه منذ تأسيس المجلس عام 1996 وحتى الآن، وذلك للعمل على وضع قضايا المياه على رأس الأجندة العالمية، ولافتا لتمثيل مصر فى عضوية مجلس المحافظين منذ عام 2019 وحتى الآن.

واستعرض الموقف المائى فى مصر وما يواجه قطاع المياه من تحديات نتيجة محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من زيادة فى درجات الحرارة وبالتالى زيادة الاستخدامات المائية بالإضافة للتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع النيل.. الأمر الذى يدفع الوزارة لاتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع هذه التحديات.

وأشار سويلم إلى قيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، للعمل على إبراز قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، مع توجيه الدعوة للمجلس العالمى للمياه لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم وخاصة الدول النامية بعضها البعض (تعاون جنوب – جنوب)، لمواجهة التحديات المائية على المستوى العالمى.

ومن جانبه، أشاد فاشون بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمجلس العالمى للمياه، وبأسبوع القاهرة للمياه والذى أصبح إحدى المنصات الهامة للحوار على المستوى العالمى فى مجال المياه، مع التأكيد على التعاون بين مصر والمجلس فى الإعداد للمنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى أندونيسيا.