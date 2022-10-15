وكيل تعليم الغربية يتابع 17 مدرسة من خلال مديرى عموم الإدارات التعليمية

الغربيــــة ـ فريق المحافظات

أصدر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تكليفات لقيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة وتقويم الأداء، والمراحل والتوجيهات، بمتابعة جميع المدارس بمختلف نوعياتها ومراحلها التعليمية، على مستوى التعليم العام والفني.

وأكد وكيل الوزارة، إن جولات المتابعة التي تقوم بها قيادات المديرية والإدارات، استهدفت اليوم 17 مدرسة، للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وإزالة جميع السلبيات، وحل الكثافات، ومتابعة تسليم التغذية المدرسية، والتأكد من سلامتها، وتاريخ الصلاحية، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ الأنشطة بمختلف أنواعها، والتأكيد على التزام جميع المدارس بالنظافة والانضباط، والاشراف، وتحقيق الحضور الطلابي، للاستفادة الكاملة من المدرسة، ومتابعة تنفيذ مجموعات التقوية، وقاعات المشاهدة، واستخدام الشاشات التفاعلية، والخرائط، والوسائط المتعددة.

وصرح ناصر حسن، وكيل الوزارة، إن هذه المتابعات مستمرة، لتغطية كل مدارس المحافظة، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، في الفترتين الصباحية والمسائية.



المتابعة وتقويم الأداء



متابعة الأنشطة



متابعة الأنشطة بالمكتبة