وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيريه الفنلندي والسويدي انضمام بلديهما للناتو

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بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيريه الفنلندي والسويدي، أنتي كايكونين، وبيتر هولتكويست، انضمام بلديهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وآثار التفجيرات التي تعرض لها خط أنابيب "نورد ستريم".

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر - في بيان اليوم - "إن المسؤولين أكدوا مجددًا على قوة العلاقة الثلاثية، التي عززها استمرار عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".

وأضاف رايدر "ناقش القادة قضايا الأمن العالمي الرئيسة بما في ذلك التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا، مؤكدين الدعم الثابت للسيادة الأوكرانية، كما ناقش القادة تأثير الانفجارات في خط أنابيب نورد ستريم وأهمية الصمود، بالإضافة إلى قضايا أمنية أخرى في منطقة الشمال الأوروبي والقطب الشمالي".

وتابع أن أوستن بحث مع نظيريه التقدم المحرز نحو انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ووجه الوزراء الثلاثة الشكر لجميع الدول التي صادقت بالفعل على بروتوكولات الانضمام إلى الناتو.