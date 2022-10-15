اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 09:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكي يبحث آثار تفجيرات "السيل الشمالى" مع نظيريه الفنلندى والسويدى

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:00 ص
وزير الدفاع الأمريكي يبحث آثار تفجيرات "السيل الشمالى" مع نظيريه الفنلندى والسويدى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين مع نظيريه الفنلندي أنتي كايكونين والسويدي بيتر هولتكويست آثار التفجيرات لأنابيب "السيل الشمالي" وانضمام البلدين للناتو.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر في بيان له، الجمعة، إن الوزراء بحثوا "آثار التفجيرات في أنابيب "السيل الشمالي"... وغير ذلك من القضايا الأمنية في أوروبا الشمالية ومنطقة القطب الشمالي".

وأضاف أنهم بحثوا كذلك "انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، وأكدوا "الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا".

يذكر أنه تم تسجيل حادث تسرب الغاز في أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق، يوم 26 سبتمبر الماضي، وأنه ناجم عن انفجارات في الأنابيب.

ورجحت سلطات مختلف الدول في المنطقة وقوع عمل تخريبي في الأنابيب.


لويد اوستن

امريكا

السيل الشمالى

فنلندا

السويد



الموضوعات المتعلقة

القوات البحرية الأمريكية تنفى علاقتها بتسرب غاز أنابيب "السيل الشمالي"

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:00 ص

العالم هذا الصباح.. الأمم المتحدة تفشل فى تمديد الهدنة باليمن.. جولة إعادة لانتخابات رئاسة البرازيل لحسم السباق بين "دا سيلفا وبولسونارو".. وروسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا وبولندا بتخريب خطوط أنابيب السيل الشمالى

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:00 ص

روسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا وبولندا بتخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي"

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 08:00 ص

روسيا: نعتزم اكتشاف المسؤول عن تخريب خط "السيل الشمالى"

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:53 م

نائب رئيس الوزراء الروسى: هناك إمكانية فنية لإصلاح "السيل الشمالى"

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة