اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وحدة "حياة كريمة" بأسوان تتفقد مشروعات قرى وادى الرديسية لخدمة 16 ألف نسمة

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:48 م
وحدة "حياة كريمة" بأسوان تتفقد مشروعات قرى وادى الرديسية لخدمة 16 ألف نسمة
أسوان – عبد الله صلاح

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عرضت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، نتائج جهودها على أشرف عطية، محافظ أسوان، والمتعلقة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وتابع أعضاء الوحدة بقيادة ناجح مصطفى، بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو والتى تخدم 16 ألف نسمة داخل 17 تابع، وتضمنت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة التي رافقهم خلالها رئيس قرية وادى الرديسية مصطفى عيسى، ومسئولى الشركات والمقاولين تفقد مشروع مجمع الخدمات بالقرية بنسبة تنفيذ 95 %.

كما تابع أعضاء الوحدة ميدانياً، الأعمال الجارية بمشروع المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 87 %  ، وكذا المرور على أعمال إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب قرية الرئيسية بنسبة تنفيذ ٧٥% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب الحرية بنسبة تنفيذ 85 %.

ثم توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمتابعة مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقرية والتي تم نهوها بنسبة 100 % ، فيما جارى العمل للانتهاء من نقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 71 % ، بينما جارى إنشاء وحدة تنمية الأسرة للطفولة والأمومة بنسبة تنفيذ ٥٥% ، وهو الذى يتوازى مع نهو العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة التعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بنسبة ١٠٠% ، بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة رفع قرية الرئيسية بنسبة  ٨٦%  ، كما تم الانتهاء من مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية بنسبة ١٠٠% ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية من محولات وأعمدة بنسبة تنفيذ 65 %.

خدمات الكهرباء
خدمات الكهرباء

 

مجمع مصالح وادى الرديسية
مجمع مصالح وادى الرديسية

 

مدارس
مدارس

 

مركز شباب
مركز شباب

 

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 

 

 


حياة كريمة

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