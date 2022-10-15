اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 10:15 ص
أكرم القصاص
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واشنطن تعرب عن قلقها إزاء العنف الأخير شمال غربي سوريا

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:14 ص
واشنطن تعرب عن قلقها إزاء العنف الأخير شمال غربي سوريا سوريا
أ ش أ

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أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن قلق واشنطن إزاء العنف الأخير الذي شهده شمال غربي سوريا؛ وأدى إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال.

وقال المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية" - في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية - إنه يتعين على جميع الأطراف خفض التصعيد وتركيز الأولوية على سلامة الشعب السوري.

يذكر أن ما يسمى (هيئة تحرير الشام وحلفاءها) سيطروا على مدينة عفرين التي كانت تحت سيطرة فصائل كردية بعد عدة معارك بينهما؛ أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال.

 


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