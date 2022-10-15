اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن تشعر بـ"قلق عميق" من تقارير حول تصاعد "الدمار" والعنف وفقدان الأرواح فى إثيوبيا

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:10 ص
واشنطن تشعر بـ"قلق عميق" من تقارير حول تصاعد "الدمار" والعنف وفقدان الأرواح فى إثيوبيا الحرب الأهلية فى أثيوبيا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة، إن واشنطن تشعر بـ"قلق عميق" من التقارير التي تشير إلى تصاعد العنف في شمال إثيوبيا.

وأفادت في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تزايد العنف، وفقدان الأرواح، والاستهداف العشوائي للمدنيين، والدمار في الصراع في شمال إثيوبيا، ولا سيما حول شيري في منطقة تيجراي". 

وأضافت: "ندعو قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإرتيرية إلى الوقف الفوري للهجوم العسكري المشترك وسحب إريتريا قواتها من شمال إثيوبيا".

كما دعت قوات دفاع تيغراي إلى وقف الأعمال الاستفزازية. 

وذكرت أن القتال منذ عملية 24 أغسطس التي شنتها قوات دفاع تيغراي بالقرب من كوبو في منطقة أمهرة ساهم في عودة الأعمال العدائية، مما يزيد بشكل كبير من خطر ارتكاب الفظائع والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الخارجية إنه يتعين على جميع الأطراف المسلحة احترام المدنيين وحمايتهم، مطالبة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الإثيوبيين المحتاجين.

وأكدت أنه على حكومة إثيوبيا وسلطات تيغراي الإقليمية أن توقفا على الفور جميع الأعمال العدائية وأن تشاركا بجدية في محادثات السلام المقبلة التي يقودها الاتحاد الإفريقي. 

وأفادت بأن الولايات المتحدة تنخرط بشكل كامل مع الاتحاد الإفريقي، وحكومتي كينيا وجنوب إفريقيا، وشركاء دوليين وإقليميين آخرين، لتنظيم محادثات السلام والتوسط فيها في أقرب وقت ممكن.


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