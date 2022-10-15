ننشر مواقيت الصلاة السبت 15/10/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 57: 2

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:01

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:48 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:25

موعد صلاة الظهر 11:37 م

موعد صلاة العصر 2:53 م

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:17

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:47 م

وقت صلاة المغرب 5:16 م

وقت صلاة العشاء 6:30 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 54: 2

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:37