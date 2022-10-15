نجاح تركيب مضخة باكلوفين لطفلة تعانى من تيبس عضلات بمستشفى جامعة طنطا

فريق المحافظات

نجح فريق جراحى من أطباء المخ والأعصاب بجامعة طنطا ولأول مرة في تركيب وبرمجة مضخة باكلوفين لطفلة تعاني من تيبس عضلات الأطراف السفلية وعدم القدرة على المشي، تحت رعاية رئيس القسم الدكتور محمد عامر، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتعد هذه العملية الأولي في جميع جامعات ومستشفيات الدلتا وفي جامعة طنطا.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، إن الطفلة تعاني من تيبس عضلات الأطراف السفلية وعدم القدرة على المشي.

وأضاف أنه بعد 12 شهرًا من التحضير والإجراءات الإدارية لكسب ثقة منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إجراء تركيب وبرمجة مضخة باكلوفين، تحت إشراف فريق طبي ضم كلا من الدكتور حسين أبو الغيط والدكتور عبد الرحمن لطفي وطبيب التخدير الدكتور سعد محرم والدكتورة مروة يس استشاري الأمراض العصبية.

وأكد أن الطفلة تتعافى وتتمكن من المشي مرة أخرى بعد 10 سنوات من المعاناة، موجها الشكر للطاقم الطبي القائم على إجراء هذه العملية والتي تعد الأولي من نوعها في جميع الجامعات ومستشفيات الدلتا.