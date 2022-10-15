من اليوم ولمدة أسبوع.. اعرف خريطة قطع الكهرباء 5 ساعات يوميا بحى غرب المنصورة

فريق المحافظات

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 9 صباحا "حتى الساعة 3 عصرا" وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من اليوم السبت الموافق 15-10-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 21-10-2022 وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.



وأشار الحى إلى أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة.



يوم السبت الموافق 15-10-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء اعمال الصيانة منطقة شارع عبد الحى من الترعة - شارع النخلة - وشارع نبیل رستم والوحدة العربية من سندوب.



وفى يوم الأحد الموافق 16-10-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة مسجد الجمال من جيهان - وشارع المعهد الدينى من سندوب.



وفى يوم الاثنين الموافق17-10-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة امتداد شارع الخلطة الأسفلتية - وعزبة شكرى - وشارع عبدالواحد من سندوب



وفى يوم الثلاثاء 18-10-2022المناطق المتاثرة بانقطاع التيار



تقاطع حى الأشجار مع المطافى - شارع أم القرى - وشارع عويضة من سندوب



وفى يوم الأربعاء الموافق 19-10-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة امتداد منطقة سيدى يس من الجمهورية - شارع عويضة من سندوب.



وفى يوم الخميس الموافق 20-10-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة المشاية السفلية امام نادى الحوار – نادى الشرطة - شارع الخليفة المامون من سندوب.



وفى يوم الجمعة الموافق21-10-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار عزبة فاطمة هانم.



وفى سياق متصل سيتم فصل التيار الكهربائى بلوحة توزيع العبور لإجراء الصيانة الشاملة يوم السبت الموافق 15-10-2022 من الساعة 6 صباحا" حتى الساعة 9 صباحا"، والمناطق التى سيتم الفصل عنها مساكن العبور – مساكن البشطمير- تقسيم على الجمل - منطقة 6 أكتوبر- شارع أحمد ماهر - منطقة سامى الجمل- منطقة سامية الجمل- منطقة الأديب- جزء من شارع عبد السلام عارف - تقسيم خطاب – شارع الترعة.



وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.