مقتل 11 وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية

كتب محمد جمال

قتل 11 شخصا وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية، حسبما ذكرت شبكة العربية، وبحسب وكالة تاس قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هجوم إرهابى بساحة تدريب فى بليجورود نفذه مواطنان من بلد عضو برابطة الدول المستقلة.