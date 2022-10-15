مقتل 11 وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية

قتل 11 شخصا وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية، حسبما ذكرت شبكة العربية، وبحسب وكالة تاس قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هجوم إرهابى بساحة تدريب فى بليجورود نفذه مواطنان من بلد عضو برابطة الدول المستقلة.
مقتل 11 وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسيةالسبت، 15 أكتوبر 2022 09:33 م
انفجار - أرشيفية
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