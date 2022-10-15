اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 10:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 11 وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:33 م
مقتل 11 وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية انفجار - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل 11 شخصا وإصابة 15 فى هجوم على مركز تدريب عسكرى فى بيلجورود الروسية، حسبما ذكرت شبكة العربية، وبحسب وكالة تاس قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هجوم إرهابى بساحة تدريب فى بليجورود نفذه مواطنان من بلد عضو برابطة الدول المستقلة.


روسيا

موسكو

انفجار

بيلجورد

روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة