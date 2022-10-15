مطار مرسى علم الدولى يستقبل 32 رحلة طيران دولية أوروبية تصل قرابة 5 آلاف راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية، والذي يعد أكبر وصول أسبوعي، والتي تقل علي متن قرابة 5 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، وتقوم سلطات المطار بتسهيل إجراءات الوصول لهم لنقلهم للفنادق والاستمتاع بإجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .

وأكدت جداول وصول اليوم، أن من بين رحلات اليوم 5 رحلات من دولة التشيك، 11 رحلة من بولندا، و5 من ألمانيا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا وأخري من بلجيكا، ورحلتين من النمسا وفرنسا تصلان بدون ركاب .

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسي علم الدولي، المقرر أن تصل خلال الأسبوع تبلغ 108 رحلات طيران تصل من 12 دولة اوربية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج واخري من النمسا واخري من المجري ورحلة اخيرة فرنسا ولتوانيا.