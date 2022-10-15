اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 500 شخص وتدمير 90 ألف منزل فى نيجيريا بسبب الفيضانات

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:16 ص
مصرع 500 شخص وتدمير 90 ألف منزل فى نيجيريا بسبب الفيضانات فيضانات
وكالات

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أودت الفيضانات واسعة النطاق في نيجيريا بحياة أكثر من 500 شخص، فيما غمرت المياه نحو 90 ألف منزل، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.

وقالت وزارتا الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، إن الفيضانات اجتاحت 27 ولاية من ولايات نيجيريا البالغ عددها 36، وأثرت على نحو 1.4 مليون شخص.

من جهة أخرى، ذكرت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غير معتادة تزايدت منذ أوائل الصيف وتفاقمت بعد تسرب المياه من سد لاجدو في الكاميرون المجاورة، لكن الأضرار الناجمة عن الفيضانات هذا العام أكثر من المعتاد.

 


نيجيريا

فيضانات

فيضانات نيجيريا

فيضانات في نيجيريا



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