مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء خلال حفل زفاف بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت فتاة بصعق كهرباء في حفل زفاف بمنطقة الهرم، وكشفت تحريات رجال المباحث أن الضحية لامست سلك كهرباء مما أدى إلى مصرعها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة نتيجة إصابتها بصعق كهرباء بمنطقة الهرم.

بإجراء التحريات تبين أن الفتاة لامس جسدها سلك كهرباء بحفل زفاف مما أسفر عن مصرعها في الحال، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إعداد وصلات الكهرباء للحفل بالشارع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.