مصرع شاب سقطت به سيارته في ترعة بعد اصطدامها بسيارة أخرى بالغربية

الغربية ـ فريق المحافظات

لقي شاب مقيم في قرية قرانشو مركز بسيون بمحافظة الغربية مصرعه، إثر سقوط سيارة ملاكي يقودها، في ترعة بعد اصطدامها بسيارة أخرى على طريق طنطا بسيون، وإصابة 2 آخرين، وتم انتشال الجثة ورفع السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون وسقوط سيارة في الترعة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي يقودها شاب يدعي "ا.ا"23 سنة مقيم بقرية قرنشو باخري وسقوط سيارته في الترعة واصابة 2 آخرين، تم انتشال الجثة ونقل المصابين للمستشفي، وإخطار النيابة العامة.