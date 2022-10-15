مصرع شابين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

شهد طريق أبوغنيمة فوه بالقرب من قرية أبو دراز التابعة لمركز فوه حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل نتج عنه مصرع شابين قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلي مستشفى فوه للتأمين الصحي، حيث حرر محضر بالحادث وجري إيداع الجثمانين بمشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة فوه يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل، علي طريق أبوغنيمة فوه بالقرب من قرية أبو دراز التابعة لدائرة المركز، نتج عنه مصرع شابين قامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلي مستشفى فوه للتأمين الصحي حيث حرر محضر بالحادث وجري إيداع الجثمانين بمشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث تبين وفاة شابين سجلت بياناتهم في سجلات مستشفى فوه للتأمين الصحي كالتالي عطية يونس عطية، 17 عاما، مقيم بقرية قبريط التابعة لمركز فوه، ومحمد أحمد بكر، 12 عاما، مقيم بقرية قبريط حرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة فوه وجري إخطار جهات التحقيق بالحادث التي أمرت بدفن جثمان الشابين المتوفين إلي رحمة الله تعالي بمعرفة أهليتهم.