مصادرة 79 طن أرز شعير امتنع مزارعون عن توريدها للشون في حملة مكبرة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 79 طن أرز شعير قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق القنايات وديرب نجم ، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت مديرية التموين بتشكيل حملة مكبره من الرقابة التموينيه بالمديريه برئاسة محمد سعد مدير عام الإدارة وعضوية كل من محمود جبر و خالد شاكر و أحمد سعد المفتشون بالمديريه بالإشتراك مع بدوي عراقي مدير إدارة تموين القنايات و جميل أبو سريع المفتش بإدارة تموين ديرب نجم ، حيث أسفرت الحمله عن ضبط 50 طن أرز شعير بحوزة المواطن" ر. أ. أ "، بناحية طحا المرج مركز ديرب نجم وتم تسليم الكمية إلى شونة كشك ، كما تم ضبط 12 طن ونصف بحوزة المواطن "ن .ع. ع "بناحية عزبة صليب بمنشأة كشك بديرب نجم ، كما تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 10 طن ونصف بحوزة المواطن " ع. هـ .ع " وتم أخذ الإقرار اللازم لتسليمها إلى شونة كشك ديرب نجم..

وفي سياق متصل تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 5 طن بناحية القنايات بحوزة المواطن " أ. أ. ع" وتم تسليمها إلي شونة دويده ، هذا وقد تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 1.5 طن بحوزة المواطن أ. ر. ع بناحية فرسيس مركز القنايات ، وتم تسليمها إلى شونة دويده ، ليصل إجمالي كمية الأرز الشعير التي تم ضبطها 79 طن وتم تسليمها إلى الشون المعتمده من مديرية التموين.