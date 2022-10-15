اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مستثمرون بكوريا الجنوبية: ندرس زيادة الاستثمارات بالمشروعات التنموية فى مصر

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:17 ص
مستثمرون بكوريا الجنوبية: ندرس زيادة الاستثمارات بالمشروعات التنموية فى مصر وزير التنمية المحلية خلال اللقاء
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى غداء عمل استضافه السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر فى كوريا الجنوبية، وذلك بحضور نائب مدير بنك التصدير والاستيراد الكورى وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار فى مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها إلى كوريا الجنوبية.
 
وفى بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بجهود الحكومة الكورية فى استضافة أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية بمدينة دايجون، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والاستفادة من التجربة التنموية الكورية الملهمة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المجالات الحيوية الأخرى، وخاصة مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وذلك فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس موون جاى إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية .
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية فى ملفات عملها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز قدرات المحافظات المصرية فى هذا الملف المهم بما يسهم فى نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى بدأت الحكومة تطبيقها منذ عام 2019 .
 
وأشار اللواء هشام آمنة إلى تمتع مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية فى العديد من المجالات، واستعرض " آمنة " أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية وبعض الحوافز التى تقدمها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين . 
 
ومن جانبه، أعرب الوفد الكورى عن استعداده للتعاون الثنائى مع وزارة التنمية المحلية فى بعض الملفات والموضوعات التى تخص عمل الوزارة بالمحافظات، وأكد الوفد حرصه على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بمشاركة السفارة المصرية فى سول لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين .
 
وأشار الوفد الكورى، إلى أن هناك اهتماماً بزيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية بالقاهرة ودراسة ضخ استثمارات جديدة خاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية فى القطاعات الحيوية.
 
9e5e69b0-2ee2-4cf9-9fa0-2d89e221d53d
 

 

2defb9c6-5e47-4fac-8eb4-677d7b6530d3
 

 

bd29d1bb-80a5-421e-8bb2-98e0cec7e819
 

 

dca933e6-eecb-4a0c-a9a3-f6b2a6da8307
 

 

 


كوريا الجنوبية

التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

المحليات

اخبار مصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة