مسئول يكشف أخطاء الـ "‏CIA‏" فى التعامل مع ضحايا "متلازمة هافانا"‏

أكمل المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية مراجعة انتقدت طريقة تعامل الوكالة مع الحالات الأولية لمرض "متلازمة هافانا" ، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون.
ووجدت المراجعة ، التي تم تسليمها إلى كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز والكونجرس هذا الشهر ، وجود خطأ في كيفية تعامل الوكالة مع الحالات المبكرة من الإصابة خلال إدارة ترامب ، وفقًا لمصدر مطلع على التقرير.
ووفقا لشبكة سي ان ان، "متلازمة هافانا" مرض غامض تم اكتشافه لأول مرة في سفارة الولايات المتحدة في هافانا عام 2016 تتضمن أعراض مثل فقدان السمع والدوار و ودوخة وألم في الأذن أو الرأس ومشاكل عصبية أخرى.
لطالما ادعى الضحايا أنه في الأشهر والسنوات التي أعقبت الحوادث الأولى المبلغ عنها ، في هافانا ، كوبا ، كان بعض كبار مسؤولى وكالة المخابرات المركزية يشككون في أن الإصابات حقيقية.
ووجد التقرير أنه نتيجة لذلك ، لم يحصل بعض الضباط الذين أبلغوا عن الأعراض على الرعاية الفورية التي يحتاجونها.
وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على تلك النتائج. وقالت السكرتيرة الصحفية لوكالة المخابرات المركزية ، سوزان بويكيما ميلر ، في بيان إن المراجعة وجدت "أن التحدي المتمثل في الفهم المتزامن والاستجابة الفعالة للتحديات العديدة يعقد استجابة الوكالة".
في تقرير مؤقت صدر في يناير ، قررت وكالة المخابرات المركزية أن غالبية الحالات المبلغ عنها يمكن تفسيرها بوسائل معروفة، لكن هناك حوالي عشرين حالة لا تزال غير مفسرة ، والتي تشير إليها الحكومة بشكل غامض على أنها "حوادث صحية شاذة" عانى الضحايا من صدمات الدماغ والدوار وأعراض أخرى - بعضها بشدة بما يكفي لفرض التقاعد.
لكن المجتمع الاستخباري لم يقدم حتى الآن أدلة على أن دولة أجنبية تسبب الأمراض - حتى عندما بدأت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في إصدار مدفوعات تعويضات - مما أدى إلى إحباط بعض الضحايا.
بدأت وكالة المخابرات المركزية في دفع تعويضات لبعض الضحايا في وقت سابق من هذا العام ، كما تقول المصادر ، بعد أن أقر الكونجرس في عام 2021 تشريعًا يفرض دفع مبالغ لـ CIA وضحايا حكوميين آخرين.
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