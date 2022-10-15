مسئول يكشف أخطاء الـ "‏CIA‏" فى التعامل مع ضحايا "متلازمة هافانا"‏

كتبت نهال أبو السعود

أكمل المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية مراجعة انتقدت طريقة تعامل الوكالة مع ‏الحالات الأولية لمرض "متلازمة هافانا" ، حسبما أفاد مسؤولون أمريكيون‏.

ووجدت المراجعة ، التي تم تسليمها إلى كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ‏بيل بيرنز والكونجرس هذا الشهر ، وجود خطأ في كيفية تعامل الوكالة مع الحالات ‏المبكرة من الإصابة خلال إدارة ترامب ، وفقًا لمصدر مطلع على التقرير.‏

ووفقا لشبكة سي ان ان، ‏‎"‎متلازمة هافانا" مرض غامض تم اكتشافه لأول مرة في سفارة ‏الولايات المتحدة في هافانا عام 2016 تتضمن أعراض مثل فقدان السمع والدوار و ‏ودوخة وألم في الأذن أو الرأس ومشاكل عصبية أخرى‎.‎

لطالما ادعى الضحايا أنه في الأشهر والسنوات التي أعقبت الحوادث الأولى المبلغ عنها ، ‏في هافانا ، كوبا ، كان بعض كبار مسؤولى وكالة المخابرات المركزية يشككون في أن ‏الإصابات حقيقية. ‏

ووجد التقرير أنه نتيجة لذلك ، لم يحصل بعض الضباط الذين أبلغوا عن الأعراض على ‏الرعاية الفورية التي يحتاجونها.‏

وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق على تلك النتائج. وقالت السكرتيرة ‏الصحفية لوكالة المخابرات المركزية ، سوزان بويكيما ميلر ، في بيان إن المراجعة وجدت ‏‏"أن التحدي المتمثل في الفهم المتزامن والاستجابة الفعالة للتحديات العديدة يعقد ‏استجابة الوكالة".‏

في تقرير مؤقت صدر في يناير ، قررت وكالة المخابرات المركزية أن غالبية الحالات المبلغ ‏عنها يمكن تفسيرها بوسائل معروفة، لكن هناك حوالي عشرين حالة لا تزال غير مفسرة ، ‏والتي تشير إليها الحكومة بشكل غامض على أنها "حوادث صحية شاذة" عانى الضحايا ‏من صدمات الدماغ والدوار وأعراض أخرى - بعضها بشدة بما يكفي لفرض التقاعد.‏

لكن المجتمع الاستخباري لم يقدم حتى الآن أدلة على أن دولة أجنبية تسبب الأمراض - ‏حتى عندما بدأت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية في إصدار مدفوعات ‏تعويضات - مما أدى إلى إحباط بعض الضحايا.‏

بدأت وكالة المخابرات المركزية في دفع تعويضات لبعض الضحايا في وقت سابق من هذا ‏العام ، كما تقول المصادر ، بعد أن أقر الكونجرس في عام 2021 تشريعًا يفرض دفع ‏مبالغ لـ ‏CIA‏ وضحايا حكوميين آخرين.‏