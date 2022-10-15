مسئولو الرى يتفقدون مخر سيل "الكوامل" بمركز سوهاج للتأكد من جاهزيته.. صور

سوهاج ــ عمرو خلف

تفقد مسئولو الري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مخر السيول بقرية "الكوامل"، حيث تم الاطمئنان على جاهزيته لاستقبال موسم الأمطار، وخلوه من أى تعديات أو عوائق وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لمسئولي الري بالمحافظة، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، وتفقد جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة لإزالة أي معوقات أو تعديات، والتأكد من جاهزية تلك المخرات لمواجهة أية أزمات محتملة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار.



مخر السيول بقرية الكوامل



مخر السيول



مخر السيول بالكوامل