مسؤول عسكري يمني: عناصر الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة في جبهات تعز

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قال المتحدث العسكري باسم محور تعز باليمن العقيد عبد الباسط البحر، اليوم السبت، إن عناصر الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة على متن 13 طقما، بعضها من عيار 12.7؛ على جبهات ومواقع محافظة تعز.

وأضاف البحر - في تصريحات لقناة (اليمن) الفضائية - أن العناصر الحوثية، استمرت لليوم الثاني على التوالي في استهداف مواقع الجيش في "جبل هان" و"وادي حذران" غرب تعز والقرى المحيطة، مشيراً إلى أن قوات الجيش قامت بالرد على مصادر النيران.

ولفت إلى استهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحياء السكنية المحيطة بجبهة معسكر الدفاع الجوي شمال غرب تعز من قبل مدفعية العدو، مع استمرار النيران المتقطعة بالمعدلات المتوسطة والرشاشات الثقيلة في أغلب جبهات ومواقع محور تعز.

وأوضح البحر أن قوات الجيش تمكنت من استهداف مواقع الحوثي في منطقة "تبيشعة" شرق تعز.