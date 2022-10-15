مدير صندوق النقد الدولى: ندعم اقتصاد مصر وأحرزنا تقدمًا فى المحادثات

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى ، فى تدوينة على حسابها الشخصى عبر موقع "تويتر" أنها سعيدة جدًا بالتقدم الذى أحرزته المناقشات مع وفد مصر والذى ضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن المناقشات تطرقت إلى الضبط المالى والسياسة النقدية وسعر الصرف وبرنامج الإصلاح الهيكلى الشامل الذى تنفذه مصر، مؤكدة على التزام صندوق النقد الدولى بدعم اقتصاد مصر.

وقال جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، فى وقت سابق اليوم، أن تنفيذ مصر لأجندة الإصلاح الهيكلى الشامل من شأنه أن يعزز بشكل تدريجى من تنافسية الاقتصاد المصرى، ويدعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وأكد جيرى رايس، أنه تم عقد مناقشات مثمرة بين مسؤولى الصندوق والسلطات المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أحرزت تقدمًا مهما وتم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية والسياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم.

وأضاف جيرى رايس، فى بيان رسمى، أنه سيتم استكمال العمل بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريبًا بشأن برنامج التعاون المشترك.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى وحشد كبير من رؤساء البنوك.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.